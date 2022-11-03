TikTok'ta yapılan 'şaka' kalpten götürüyordu

03 Kasım 2022 Perşembe, 18:11

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya kullanımı giderek artmaya devam ediyor. Özellikle gençlerin vakit geçirdiği sosyal medya platformları ailelerinde de gözlerinden kaçmıyor. Yetişkinler de her yaş grubunun yaptığı gibi içerik üretmekten geri kalmıyor.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta da bazen ilginç, bazen tuhaf, bazen ise komik videolar yayınlanıyor.

TikTok'ta yayınlamak üzere çekilen bir video izleyenlere adeta "Pes" dedirtti.



Eşini korkutmak isteyen bir kadının yaptığı 'Ocak patladı' şakasının sonu az kalsın hastaneyle bitecekti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

TikTok'ta yayınlanan videoda, içerik üreticisi kadının eşine sürpriz doğum günü partisi için yaptığı şaka görenleri hayrete düşürdü. Videoda doğalgaz patlaması yaşandığını zanneden kişi büyük panik içinde koşarak eve gitti.

Ardından olayın şaka olduğunu gören şahsın korku ve şaşkınlığı görüntülere yansıdı.