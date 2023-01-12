Bursa'daki kiralık ev ilanı şaşkına çevirdi! 'Şaka gibi ama gerçek'

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 12:40

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 13:00

Bir satış sitesinde kiralık olarak 4 bin 500 TL'den ilana konulan dairenin fotoğrafları görenlerin tepkisini çekti. Art arda sıralanan görsellerde evin metruk binadan farksız olduğu, kapı ve pencerelerinin kırık olduğu görüldü. Ayrıca tuvalet dahil evin her noktasının bakımsız olması da ilanı görenlerin dikkatinden kaçmadı.

Öte yandan ilanın açıklamasında 2+1 daire olduğu belirtilirken, dairenin sadece bekarlara verileceği ve evde kalacak kişi sayısının fark etmeyeceği belirtildi.

"AİLEYE VERMİYORLARMIŞ"

Metruk ve bakımsız evin kira ücretinin 4 bin 500 TL olduğunu gören Fırat Y., (26) "Dün arkadaşıma ev lazımdı, bizde internete girdik ev baktık. Sonra burayı gördük. Herhalde şaka yapıyorlar diye düşündük. Sonra inanmadım emlakçıyı aradım, evin burada olduğunu söyledi. Gelip eve baktım. Aileye vermiyorlarmış; fabrika işçilerine falan veriyorlarmış, onlarda insan değil herhalde öyle dediklerine göre. Şaka gibi ama gerçek 4 bin 500 liraya bu ev" dedi.