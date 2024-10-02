Danimarka Başbakanı'ndan çarpıcı açıklama: 'Ortadoğu'ya uluslararası askeri müdahale yapılmalı'

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ortadoğu'ya yapılacak uluslararası bir askeri müdahalenin Filistin meselesinde iki devletli çözümü dayatmak ve mevcut çıkmazı kırmak için bir yol olabileceğini söyledi.

Danimarka Başbakanı'ndan çarpıcı açıklama: 'Ortadoğu'ya uluslararası askeri müdahale yapılmalı'
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AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 13:43

Danimarka haber ajansı Ritzau'nun haberine göre, Frederiksen, “Orada olup bitenlere görünürde bir çözüm yok ve olayların devam etmesine izin vermenin bir anlamı yok" dedi.

Başbakan Frederiksen "İki devletli çözüm, ancak uluslararası toplum bunu artık güç kullanarak dayatmamız gerektiğini ilan ederse yapılabilir" ifadesini kullandı.

Askeri müdahalenin mümkün olup olmadığı sorulan Frederiksen, "Evet mümkün. Uluslararası toplum başka çatışmalara ve başka savaşlara müdahale etti ve bir şeyler empoze etmeyi başardı" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Danimarka Başbakanı Frederiksen, daha önce de uluslararası topluma, Filistin meselesinde iki devletli çözümü destekleme çağrısında bulunmuştu.

Danimarka hükümeti, martta, yıllık 105 milyon Danimarka kronunu (yaklaşık 15,3 milyon dolar) bulan planlı yardımlarını Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) göndereceğini açıklamıştı.

Danimarka Parlamentosu, mayısta gerekli ön koşulların bulunmadığını öne sürerek Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin yasa tasarısını reddetmişti.


Etiketler: #Danimarka #Başbakan #Ortadoğu #Askeri Müdahale

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