Danimarka’da ABD karşıtı kitlesel protesto:

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın, stratejik konumu ve zengin maden kaynakları nedeniyle, ABD tarafından 'ilhak' edilmesi gerektiğini savunuyor. ABD Başkanı, adayı almak için güç kullanma ihtimalini de dışlamıyor. Avrupa ülkeleri ise bu hafta Danimarka’nın talebi üzerine adaya askeri personel gönderdi.

"GRÖNLAND SATILIK DEĞİL!"

Trump’ın Grönland’a ilişkin tekrarladığı açıklamalar, NATO’nun kurucu üyeleri olan ABD ve Danimarka arasında 'benzeri görülmemiş bir diplomatik krize' yol açtı. Açıklamalar Avrupa’da geniş tepki topladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, başkent Kopenhag’daki protestocular, "Grönland satılık değil" sloganları attı, "Grönland’a dokunma!" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, Grönland’ın kırmızı-beyaz bayrağı Erfalasorput ile Belediye Meydanı’nda toplandıktan sonra ABD Büyükelçiliği’ne doğru yürüyüşe geçti.

TÜM DÜNYAYA MESAJ: "UYANIN!"

Danimarka’daki Grönlandlıları temsil eden Uagut adlı kuruluşun başkanı Julie Rademacher, Reuters’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Grönlandlılar olarak gördüğümüz büyük destek için çok minnettarım… Aynı zamanda dünyaya da bir mesaj gönderiyoruz: Hepiniz uyanmalısınız.

Rademacher, “Grönland, Grönlandlılar istemeden de olsa demokrasi ve insan hakları mücadelesinin ön cephesi haline geldi” ifadelerini kullandı.

ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Öte yandan, protestolar bugün itibariyle ülke geneline yayıldı.

Reuters’ın görüntülerine göre Kopenhag’daki gösteriye binlerce kişi katıldı. Organizatörler ve polis, kalabalığın sayısına ilişkin resmi bir rakam paylaşmadı.

Protestoların Danimarka’nın diğer bölgelerinde de sürdüğü, ayrıca cumartesi günü ilerleyen saatlerde Grönland’ın başkenti Nuuk’ta da bir protesto gösterisi yapılmasının planlandığı belirtildi.

GRÖNLAND'IN STATÜSÜ

Yaklaşık 57 bin nüfusa sahip Grönland, yüzyıllar boyunca Kopenhag’dan yönetildi. 1979’dan bu yana önemli ölçüde özerklik kazansa da hâlâ Danimarka Krallığı’nın bir parçası. Savunma ve dış politika Danimarka’nın kontrolünde bulunurken, adanın yönetiminin önemli bir kısmı da Danimarka tarafından finanse ediliyor.

Grönland Parlamentosu’nda seçilmiş beş siyasi partinin tamamı uzun vadede bağımsızlığı savunsa da, bu hedefin zamanlaması konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

Partiler son günlerde, ABD’ye katılmak yerine Danimarka’nın parçası olarak kalmayı tercih edeceklerini dile getirdi.

"MÜTTEFİK OLMALI, VARLIK DEĞİL"

Gösteriyi düzenleyen Grönlandlı gruplar, organizasyonu Danimarka’daki sivil toplum kuruluşu ActionAid Denmark ile birlikte yürüttü.

Danimarka’daki Grönlandlı yerel derneklerin çatı kuruluşu Inuit’in başkanı Camilla Siezing ise şu mesajı verdi:

Danimarka Krallığı’na ve Grönland’ın kendi kaderini tayin hakkına saygı talep ediyoruz.

Danimarka makamlarına göre ülkede yaklaşık 17 bin Grönlandlı yaşıyor.