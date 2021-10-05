Danimarka eski başbakanından Fransa eski cumhurbaşkanına taciz suçlaması
Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, geçen yıl hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing tarafından geçmişte taciz edildiğini söyledi.
France 24’ün haberine göre, Schmidt, taciz olayının 2002-2003 yıllarında, Fransa'nın Kopenhag Büyükelçiliğindeki bir akşam yemeğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Söz konusu tacizi basınla paylaşan Schmidt, yemek sırasında eski Fransız lider Giscard d'Estaing’in kendisini taciz ettiğini, bunun üzerine hemen yerini değiştirdiğini aktardı.
Schmidt, “Günümüzde bu taciz olarak görülüyor ama o zamanlar böyle değildi. Farklı bir zamandı, bunu uygunsuz bulmuştum ve beni çok kızdırmıştı” ifadelerini kullandı.
Daha önce de bir Alman gazeteci tarafından tacizle suçlanan Giscard d'Estaing, 2020'de hayatını kaybetmişti.
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