Kraliçe 2. Elizabeth'in, İngiltere ekonomisine 'dev' etkisi

Yayınlanma: 08.09.2023 - 14:44

Güncelleme: 08.09.2023 - 14:44

Değerleme danışmanlığı şirketi Brand Finance, 2017 yılında İngiliz kraliyet ailesinin mal ve hizmet varlığı değerini 67,5 milyar Sterlin olarak tahmin etmişti.

Daily Express'in aktardığına göre, bu önemli rakamın büyük bir kısmı Crown Estate'in karını yansıttığı kaydedildi. Geçtiğimiz mali yılda bu rakam 443 milyon Sterlin civarındaydı ve bunun büyük bir kısmı Hazine tarafından tutuluyordu.

Kraliyet ailesinin, markalarından da önemli miktarda gelir elde etttiği kaydedildi. Forbes'a göre, Crown Estate'nin Birleşik Krallık ekonomisine net ortalama katkısı yılda 1,9 milyar sterline ulaşmaktadır.

Brand Finance'in raporuna göre, kraliyet ailesi 2017 yılında Birleşik Krallık için 125 milyon sterlinlik küresel basın kapsamı sağlamıştır.

TURİZM

Kraliyet ailesine olan ilgi ve özellikle Kraliçe'ye duyulan hayranlık da önemli bir turizm çekiciliği oluşturuyor. Bu, yılda Birleşik Krallık ekonomisine 550 milyon Sterlin katkıda bulunuyor. Haziran ayında, sadece Kraliçe'nin Platin Jübilesi için yapılan kutlamaların altı milyar sterlinden fazla gelir getirdiği bildirildi.

Özellikle kraliyet ailesi nedeniyle kaç turistin ülkeye seyahat ettiğini tespit etmek zor olsa da, İngiltere'nin kraliyet konutlarına gelen ziyaretçi sayılarının iyi bir gösterge oluşturduğu belirtildi.

Pandemiden önceki yıl Windsor Kalesi, Buckingham Sarayı, Clarence House, Frogmore House ve Holyroodhouse Sarayı gibi yerler 3 milyon 285 bin rekor ziyaretçi ağırladı.

Yıllık rapora göre, bilet satışları 2019-2020 yılları arasında 50 milyon sterlinin biraz altında gerçekleşirken, hediyelik eşya mağazası satışları da 20 milyon sterlinlik bir katkı sağladı.

KRALİYET EMRİ: ONAY MÜHRÜ

Kraliçe'nin, "Kraliyet Emri" şeklindeki onay mührü de birçok İngiliz ürününün satışını artırıyor.

Brand Finance CEO'su David Haigh, bir kraliyet izninin, sahibinin gelirini yüzde 10'a kadar artırabileceğini tahmin ediyor. Kraliçe'nin, hükümdarlığı sırasında Clarins, Barbour ve Twinings gibi markalara 686 "Kraliyet Emri" verdiği biliniyor.

CROWN ESTATE

Kraliyet ailesinin özel konutlarının dışında, Kraliçe de aynı zamanda Birleşik Krallık genelinde 2023 yılında 16 milyar sterlinin biraz üzerinde bir değere sahip geniş bir mülk ve arazi portföyü olan Crown Estate'in de sahibiydi.

Buna Londra'nın merkezindeki Regent Street'in tamamı, Ascot Hipodromu ve yaklaşık iki milyon dönümlük tarım arazisi ve ormanın yanı sıra İngiltere'nin kıyı şeridinin yarısından fazlası da dahildir.

2023'te sona eren mali yılda Crown Estate'ten elde edilen gelir 442.6 milyon Sterlin olmuştur. Ancak, 1760 yılından bu yana bu gelir doğrudan Hazine'ye tahakkuk etmekte ve hazine de bu gelirin bir kısmını "Devlet Hibesi" olarak kraliyet ailesine geri veriyor.

Başlangıçta Crown Estate karlarının yüzde 15'i olarak belirlenen orana, 2017'den bu yana Buckingham Sarayı'nın 10 yıllık bir dönemdeki onarımlarını finanse etmek üzere yüzde 10'luk bir ekleme yapıldı.

2023 yılı için "Devlet Hibesi" yaklaşık 86 milyon sterlin olarak gerçekleşti ve kamu kesesine yaklaşık 357 milyon sterlinlik bir artış sağladı. Ancak bazı uzmanlar, kraliyet ailesinin vergi mükelleflerine gerçek maliyetinin çok daha yüksek olduğunu savunuyor.

DEVLET HİBESİ

"Devlet Hibesi" her yıl 2 binden fazla resmi etkinliğin gerçekleştirilmesi için harcanıyor, ancak polis güçleri ve yerel yönetimler tarafından karşılanan güvenlik ya da kutlamalara ev sahipliği yapma masraflarını karşılamıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'in, öldüğünde toplam 400 milyon sterlinin üzerinde olduğu tahmin edilen özel serveti üzerinden gelir ve sermaye kazancı vergileri şeklinde Hazine'ye kişisel olarak milyonlarca katkıda bulunduğu belirtildi.

Kraliçe'nin yaz boyunca son haftalarını geçirdiği Balmoral Kalesi, Sandringham Evi ve sanat eserleri, mücevherler ve yatırımlardan oluşan geniş bir koleksiyon gibi özel mülkiyetindeydi. Kraliçe, yasal olarak vergi ödemekle yükümlü değildi, ancak Kraliçe ve o dönemde Prens olan Kral Charles, 1992'de bunu gönüllü olarak yapmaya başlamayı tercih etti.