Danimarka: Kuzey Denizi'nden gaz tedarik edeceğiz
Danimarka, Avrupa'da Rus enerjisine alternatif olarak doğal gaz üretimini artıracak.
Avrupa ülkeleri Rus gazına olan bağımlılığını azaltma çabalarını yoğunlaştırıyor. Rusya, kendisine yönelik yaptırımlar sebebiyle gaz ödemelerinin ruble şeklinde yapılacağını duyurmuştu.
Danimarka, Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını sona erdirmesine yardımcı olmak amacıyla geçici olarak gaz üretimini artıracağını bildirdi.
Lux Times'ın haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin 2050'de petrol ve doğal gaz üretimini sona erdirme hedefine bağlı kalacağını açıkladı.
DOĞAL GAZ KUZEY DENİZİ'NDEN TEDARİK EDİLECEK
Mette Frederiksen, yeşil enerjiye atıfta bulunarak, "Yeşil gaz üretimi, gaz ihtiyacını karşılayacak düzeyde gelişene kadar gazı Putin'den satın almaktansa, Kuzey Denizi'nden tedarik etmenin daha iyi olduğuna inanıyorum" dedi.
Hükümet tarafından sunulan enerji önerisinde, Danimarka'nın Kuzey Denizi'nin kendi bölümünde faaliyet gösteren şirketlerle görüşmelere başlayacağı ve daha fazla üretim sağlanması için idari süreçleri hızlandırma sözü verdiği belirtildi.
Danimarka, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi olarak, tüm Kuzey Denizi petrol ve doğal gaz üretimini ve aramalarını 2050 itibarıyla durduracağını açıklamıştı.
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