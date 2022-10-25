Danimarka seçimlerine yapay zeka da giriyor

25 Ekim 2022 Salı, 14:12

Danimarka'da, 1 Kasım'da gerçekleşecek olan erken seçimler için dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Genel seçim yarışına, yapay zeka tarafından yönetilen 'Sentetik Parti'de katıldı.

Partinin başındaki Lider Lars isimli sohbet botu, İngiltere merkezli pazarlama ajansı MindFuture tarafından yaratıldı.

Lider Lars'ın yaratıcıları ABD merkezli Motherboard dergisine yaptıkları açıklamada, Lars'ın, 1970 sonrası Danimarka partilerinin politikaları konusunda eğitildiğini söyledi.

Lars'ın yaratıcıları, "Lars, Danimarka seçimlerinde sandığa gitmeyen yüzde 20'nin, değerlerini ve politikalarını temsil edeceği düşüncesiyle yaratıldı. Diğer pek çok politikacının aksine Lars, halkı gerçekten dinleyecek ve bunun sonucunda da kendisini geliştirecektir" dedi.

Yaratıcılar, yapay zekanın hayatımızdaki rolü hakkında farkındalık yaratma arzusu ile bu projenin hayata geçtiğini belirtti.

Sentetik Parti'nin yaratıcıları, yapay zekanın hayatımızdaki rolü hakkında farkındalık yaratma arzusu ile bu projenin hayata geçtiğini ifade etti.

Yaratıcı ekip ayrıca, "Yapay zeka'nın amacı, hem gezegeni hem de üzerindeki yaşamı kurtarmak. Böylece gelecek nesiller, bozulmamış ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olacak. Yapay zekâlar muhtemelen insanlardan daha akıllı hale gelebileceği için tüm bilgi paylaşılmalıdır. Gelecekteki teknolojik gelişmeleri, insanların daha hızlı öğrenmesini sağlayabilmek için kontrol altında tutabilecektir" dedi.

SOLCU YAPAY ZEKA

Lider Lars kendisiyle yapılan bir röportajda, "Irk, cinsiyet ya da inanç farkı gözetmeksizin tüm insanlar için eşitliğe inanıyorum. Herkesin aynı fırsatlara sahip olması ve kimsenin ayrımcılığa uğramaması gerektiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Sentetik Parti'nin vaatleri arasında işsizlik maaşı üst limiti ve aylık 225 saat çalışma kuralını kaldıracağı, işsizlere dört yıl boyunca günde sekiz saat çalışacakları bir iş sağlayacağı ve tüm vatandaşlara her ay 100 bin Kron yardım yapılacağı yer aldı.

Sentetik Parti ayrıca, eğitime devam eden öğrencilere asgari ücret verileceğini vaat etti.

IFLscience'ın haberine göre, Sentetik Parti'nini vaatleri nedeniyle Lider Lars için Solcu Yapay Zeka benzetmesi yapıldı.

Ancak Sentetik Parti'nin, seçime girebilmek için ihtiyaç duyduğu 20 bin imzaya karşılık 12 imzası bulunduğu için seçime girebilmesi olası değil.

Lider Lars ile çevrimiçi haberleşme platformu Discord'da konuşulabiliyor.