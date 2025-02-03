Danimarka'da anket: 'ABD, Kuzey Kore'den daha büyük bir tehdit'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 14:11

Güncelleme: 03.02.2025 - 14:11

Danimarka'da yapılan bir ankete göre, Danimarka ile Donald Trump arasında Grönland konusunda devam eden tartışmanın ortasında Danimarkalılar, ABD'yi Kuzey Kore'den daha büyük bir tehdit olarak görüyor.

YouGov'un 1000'den fazla kişiyle yaptığı ankete katılanların yüzde 46'sı ABD'nin Danimarka için “çok büyük bir tehdit” ya da “oldukça büyük bir tehdit” olduğunu düşünüyor.

The Guardian'a göre bu oran, Kuzey Kore ve İran'ı tehdit olarak görenlerin oranından daha yüksek olup, sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 40'tır.

Anket, Trump'ın 15 Ocak'ta Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı “tehlikeli” telefon görüşmesinde Grönland'ı ABD'ye bırakması için baskı yapmasının ardından geldi.

Frederiksen, Trump'ın devam eden tehditleri karşısında destek sağlamak amacıyla bu hafta Berlin, Paris ve Brüksel'i gezerek Avrupa'yı “birlikte durmaya” çağırdı.

Frederiksen, “Tüm Avrupa'nın bir arada durmasını sağlamak istiyorum. Sadece Danimarka Krallığı ile bağlantılı olarak değil, daha geniş anlamda. Avrupa'daki herkes artık ABD ile farklı bir işbirliği olacağını görebiliyor” dedi.

GRÖNLAND TARTIŞMASI

Danimarka Krallığı'na bağlı iki otonom bölgeden biri olan Grönland, Faroe Adaları ile birlikte Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün "mutlak bir zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve gelmesinden bu yana Trump, Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getirmeye devam ediyor.

Trump 2019'daki ilk döneminde Kuzey Kutbu'ndaki bu geniş bölgeyi satın alma ihtimalini dile getirmiş ve Grönland'ın ABD tarafından kontrol edilmesinin uluslararası güvenlik için “mutlak bir gereklilik” olduğunu söylemişti.

Petrol ve gazın yanı sıra Grönland'ın yeşil teknoloji için talep gören hammadde kaynağı, Çin de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından ilgi görüyor.