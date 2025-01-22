Danimarkalı siyasetçiden Trump'a küfürlü tepki

Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:35

Güncelleme: 22.01.2025 - 16:35

Danimarkalı siyasetçi Anders Vistisen, 21 Ocak'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir oturumda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarını eleştirdi.

Grönland'ın satılık olmadığını belirten Vistisen, “Başkan Trump, beni çok dikkatli dinleyin. Grönland 800 yıldır Danimarka krallığının bir parçası. Ülkemizin entegre bir parçasıdır. Satılık değildir” diye konuştu.

Vistisen, konuşmasının devamında Trump'a sert tepki göstererek, “Sizin anlayabileceğiniz kelimelerle ifade edeyim. Trump, defol!” dedi.

Greenland is not for sale. Greenland has been part of Denmark for 800 years, more then double of the time the US has existed.



Any true patriot should understand that this is an uacceptable attack on national sovereignty! pic.twitter.com/SlHbR5OGjg — Anders Vistisen (@AndersVistisen) January 21, 2025

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicolae Stefanuta, Vistisen'e müdahalede bulunarak, sözlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Stefanuta, “Eğer çeviri doğruysa, kullandığınız terime bu mecliste izin verilmez ve kullandığınız mesajın sonuçları olacaktır. Bu demokrasi evinde uygun değildir. Teşekkür ederim. Trump hakkında ne düşünürsek düşünelim, böyle bir dil kullanmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Vistisen, Avrupa Parlamentosu'ndaki oturumda yaptığı konuşmayı X hesabından da paylaştı.

Vistisen, paylaşımında, “Grönland satılık değildir. Grönland 800 yıldır Danimarka'nın bir parçasıdır; bu süre ABD'nin var olduğu sürenin iki katından fazladır. Her gerçek vatansever bunun ulusal egemenliğe karşı kabul edilemez bir saldırı olduğunu anlamalıdır!” diye yazdı.

TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.