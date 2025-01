Danimarkalı siyasetçiden Trump'a küfürlü tepki

Danimarkalı siyasetçi Anders Vistisen, 21 Ocak'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir oturumda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarını eleştirdi.

Grönland'ın satılık olmadığını belirten Vistisen, “Başkan Trump, beni çok dikkatli dinleyin. Grönland 800 yıldır Danimarka krallığının bir parçası. Ülkemizin entegre bir parçasıdır. Satılık değildir” diye konuştu.

Vistisen, konuşmasının devamında Trump'a sert tepki göstererek, “Sizin anlayabileceğiniz kelimelerle ifade edeyim. Trump, defol!” dedi.

Greenland is not for sale. Greenland has been part of Denmark for 800 years, more then double of the time the US has existed.



Any true patriot should understand that this is an uacceptable attack on national sovereignty! pic.twitter.com/SlHbR5OGjg