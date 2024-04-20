Danimarka’da bomba ihbarı: Havalimanı boşaltıldı

Danimarka’daki Billund Havalimanı bomba ihbarının ardından tahliye edildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:26
Danimarka’da bomba ihbarı: Havalimanı boşaltıldı
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Danimarka’nın Billund kentindeki havalimanına bomba ihbarı yapıldı.

Havalimanındaki tüm yolcular ve personel tahliye edildi.

Polisten yapılan açıklamada, bomba tehdidiyle bağlantılı olarak 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Polis Michael Weiss, "Tahliye sakin bir şekilde yapıldı, yolcular talimatlarımızı takip etti" dedi.

Weiss, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü, havaalanının ne zaman açılacağının bilinmediğini belirtti.

Polis, bomba arama köpekleri ve Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin bomba imha ekipleri havalimanındaki incelemelerini sürdürüyor.


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