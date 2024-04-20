Danimarka’da bomba ihbarı: Havalimanı boşaltıldı
Danimarka’daki Billund Havalimanı bomba ihbarının ardından tahliye edildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Danimarka’nın Billund kentindeki havalimanına bomba ihbarı yapıldı.
Havalimanındaki tüm yolcular ve personel tahliye edildi.
Polisten yapılan açıklamada, bomba tehdidiyle bağlantılı olarak 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Polis Michael Weiss, "Tahliye sakin bir şekilde yapıldı, yolcular talimatlarımızı takip etti" dedi.
Weiss, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü, havaalanının ne zaman açılacağının bilinmediğini belirtti.
Polis, bomba arama köpekleri ve Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin bomba imha ekipleri havalimanındaki incelemelerini sürdürüyor.
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