Kötü serisi devam etti: Danimarka ile İsviçre yenişemedi!
Galatasaraylı yıldız Victor Nelsson'un formasını giydiği Danimarka, hazırlık maçında ağırladığı İsviçre ile 0-0 berabere kaldı.
Hazırlık karşılaşmasında Danimarka konuk ettiği İsviçre ile golsüz berabere kaldı.
İsviçre bu beraberlikle son 5 maçında 4. kez berabere kalmış oldu.
NELLSON FORMA GİYDİ
Victor Nelsson karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 66. dakikada oyuna dahil oldu.
Danimarka bir sonraki karşılaşmasında Faroe Adaları'nı konuk ederken, İsviçre ise İrlanda deplasmanına gidecek.
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