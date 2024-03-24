Kötü serisi devam etti: Danimarka ile İsviçre yenişemedi!

Yayınlanma: 24.03.2024 - 09:31

Güncelleme: 24.03.2024 - 09:31

Hazırlık karşılaşmasında Danimarka konuk ettiği İsviçre ile golsüz berabere kaldı.

İsviçre bu beraberlikle son 5 maçında 4. kez berabere kalmış oldu.

NELLSON FORMA GİYDİ

Victor Nelsson karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Danimarka bir sonraki karşılaşmasında Faroe Adaları'nı konuk ederken, İsviçre ise İrlanda deplasmanına gidecek.