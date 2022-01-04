Danimarkalı bilim insanı koronavirüsün sonu için tarih verdi
Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyologu Tyra Krause, koronavirüsün Omicron varyantının pandeminin sonunu getirdiğini ve 2 ay içinde insanların normal hayatlarına geri döneceğini söyledi.
Omicron varyantının Delta varyantı kadar etkili olmadığı, hatta Omicron’un oluşturduğu bağışıklığın Delta’yı bitirdiği iddialarının ardından Danimarka’dan pandemi ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nün Baş Epidemiyologu Tyra Grove Krause, yaptıkları yeni bir araştırmanın, Omicron'dan hastaneye yatış riskinin Delta varyantında görülenin yarısı kadar olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.
Krause bu durumda, yaklaşık 2 ay içinde pandeminin sonunun gelebileceğini belirtti.
"NORMAL HAYATA DÖNÜŞ" VURGUSU
Danimarkalı bilim insanı, "Önümüzdeki 2 ay içinde bunu alacağımızı düşünüyorum ve umarım enfeksiyon azalmaya başlar ve normal hayatlarımıza geri döneriz" dedi.
TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre: Omicron'un artan enfeksiyon seviyesi nedeniyle pandemiyi uzatabileceğine dair endişelere de değinen Krause, durumun tam tersi olduğunu öne sürdü.
Krause, "Omicron devam edecek ve önümüzdeki ay büyük bir enfeksiyon yayılımı görülecek. Ancak bittiğinde, eskisinden daha iyi bir yerde olacağız” diye konuştu.
DAHA FAZLA İNSAN ENFEKTE OLACAK
Ancak Krause yüksek derecede bulaşıcı Omicron'un Delta varyantından daha hafif göründüğünü ve bu nedenle ciddi semptomlar olmadan daha fazla insanın enfekte olacağı konusunda da uyardı.
Sonuç olarak, bunun popülasyonda iyi bir bağışıklık düzeyi sağlayacağını söyledi.
Danimarka, son haftalarda vaka sayısında büyük artış yaşarken Avrupa'nın en yüksek oranlarından biri kaydederek, 7 günlük en yüksek ortalamaya ulaştı.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan döviz kararı
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- İşte meslek meslek yeni memur maaşları
- Emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış ve kur...
- Sigara ve alkolde ÖTV artışı
- AKP ve MHP'de istifa depremi
- İBB'ye teftişi bakın kim yapacak?
- Bedelli askerlik ücretine de zam
- Seda Sayan'dan kötü haber
- Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı