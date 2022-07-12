Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda geleneksel avda öldürülecek yunusların sayısı 500'le sınırlandırıldı
Yunus ve pilot balinaların kıyıya yönlendirilerek demir çubuklar ve kancalarla başlarına vurularak ya da bıçaklanarak öldürülmesi görüntülerinin yol açtığı infial nedeniyle Şubat'ta inceleme başlatılması kararlaştırılmıştı.
Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda, geçen yıl 1400'den fazla yunusun topluca öldürülmesinin yarattığı tepkiler üzerine geleneksel av bu yıl 500 yunusla sınırlandı.
Yunus ve pilot balinaların kıyıya yönlendirilerek demir çubuklar ve kancalarla başlarına vurularak ya da bıçaklanarak öldürülmesi görüntülerinin yol açtığı infial nedeniyle Şubat'ta inceleme başlatılması kararlaştırılmıştı.
Hayvan hakları grupları Faroe dilinde "Grindadrap" olarak bilinen bu avı "acımasızlık" diye niteliyor.
Son 20 yıl içinde 20 binden fazla yunus ve küçük balinanın öldürüldüğü belirtiliyor.
Ada halkının büyük bölümü ise yunusların yüzyıllardır kendileri için besin kaynağı olduğunu belirterek 16. yüzyıldan beri devam eden ava destek veriyor.
Adalılar, bunun kültürel kimliklerinin bir parçası olduğunu söylüyor.
Geçen yıl Grindadrap'ta yüzlerce deniz memelisinin öldürülmesi yerli halk ve hatta ava katılan grupların bile tepkisini çekmişti.
Bu av, Faroe Adaları'nda bir günde en fazla deniz memelisinin öldürüldüğü gün olarak kayıtlara geçmiş, kıyılarda denizin rengi değişmişti.
Faroe Balina Avcıları Örgütü Başkanı Olavur Sjurdarberg, BBC'ye yaşananların büyük bir hata olduğunu söylemiş ve "Sürü tespit edildiğinde içinde 200 yunus olduğu tahmin ediliyordu" demişti.
Faroe Adaları'nda avın yasaklanması için gönderilen bir dilekçeyi bir milyon 300 bin kişi imzalamıştı.
Hükümet dilekçeye yanıt olarak yunus avının iki yıl süreyle 500'le sınırlandırılmasına karar verdi.
Kararda diğer hayvanların avlanmasıyla ilgili bir sınırlamadan söz edilmedi.
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