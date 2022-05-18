LGBTI+ nedir, LGBTI+ harflerinin açılımı nedir, LGBTI+ ne topluluğu?
LGBT veya GLBT, 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıkarak 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı. Birçok aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT topluluğu kullanımına geçti.
Hareket GLBTT kelimesini kullanmaya başlamış ancak lezbiyenlerin toplumda "yok" sayılıyor oluşu sebebiyle, L harfi başa alınmış ve kadınlara bir tür pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Yurt dışındaki bazı örgütler bu çatı kelimeye daha sonradan interseksüelleri temsilen I ya da kuirleri (queer) temsilen Q harflerini eklemişlerdir. (LGBTI+)
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