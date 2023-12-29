Singapur liderinden 'deepfake' uyarısı
Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, sosyal medya platformlarında "kripto yatırımı teşvik ettiği" deepfake videoların ortaya çıkmasının ardından halkı, deepfake videolara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, kendisi hakkında "kripto para birimi dolandırıcılığını teşvik ettiği" pek çok videonun sosyal medya platformlarında dolaştığını bildiğini kaydetti.
Videolarda, Başbakan Yardımcısı Lawrence Wong'un da hedef alındığını belirten Lee, "Dolandırıcılar, seslerimizi ve görüntülerimizi taklit etmek için yapay zeka (AI) teknolojisini kullanıyor" ifadesini kullandı.
Lee, resmi etkinliklerden alınan gerçek görüntülerle hiç söylemediği şeyleri söylediğini iddia eden, çok ikna edici ancak sahte videolar üretildiğini belirtti.
Başbakan Lee, "Yatırımlardan garantili getiri veya hediye vadeden bu dolandırıcılık videolarını görürseniz, lütfen itimat etmeyin" diyerek halkı deepfake videolara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
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