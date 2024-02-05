'Deepfake' ile patronunu taklit ettiler: 782 milyon TL dolandırıldı
Patronu tarafından 25.6 milyon dolar (782 milyon TL) dolandırıldığını iddia etti. Dolandırıcıların "deepfake" teknolojisini kullandığı ortaya çıktı.
Hong Kong'da çokuluslu bir şirkette çalışan finans çalışanı, "deepfake" teknolojisi ile patronunu taklit eden kişiler tarafından 25.6 milyon dolar (782 milyon TL) dolandırıldı.
Hong Kong polisine göre bir grup dolandırıcı, finans çalışanını bir video konferansa aldı. Dolandırıcılar "deepfake" teknoloji ile kendilerini şirketin finans direktörü ve diğer yöneticileri gibi gösterdi.
Komiser Baron Chan Shun-ching, kamu yayıncısı RTHK'ya yaptığı açıklamada, "Anlaşılan videokonferansta gördüğü herkes sahte imiş" dedi.
Chan, işçinin şirketinin İngiltere'deki finans şefinden "gizli bir para transferi" ile ilgili e-posta aldıktan sonra şüphelendiğini, e-postanın sahte olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Polise göre işçi, daha sonra yapılan videokonferanstakilerin tıpkı iş arkadaşları gibi görünmesi ve seslerinin de aynı olması nedeniyle e-postanın gerçek olduğuna ikna oldu.
İşçi, bu doğrultuda gizli para transferini kabul ederek toplamda 25.6 milyon doları dolandırıcılara verdi.
İşçi, dolandırıldığını şirketin yönetimine konuyu bildirdikten sonra anladı.
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