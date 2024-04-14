Yayınlanma: 14.04.2024 - 18:05

Güncelleme: 14.04.2024 - 18:05

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın, İsrail'deki hedeflere onlarca İHA fırlattığını duyurdu. İran'ın İsrail'e İHA saldırısı sonrası İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye ilişkin araştırmaları sıklaştırdı. Peki, Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe nasıl çalışır? Demir Kubbe özellikleri neler?

DEMİR KUBBE NEDİR?

Tespit ve İzleme Radarı: Radar sistemi, bir İsrail Savunma şirketi olan ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yan kuruluşu olan Elta ve IDF tarafından inşa edildi. Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC): İsrailli bir yazılım şirketi olan mPrest Systems tarafından Rafael için inşa edildi. Füze Atış Birimi: Sistem elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyeti için birkaç direksiyon kanadı ile donatılan tamir füzelerini fırlatır.

DEMİR KUBBE ÖZELLİKLERİ NELER?

Sistem, kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile sahip 155 mm topçu mermilerine karşı koymak için tasarlanmıştır. Üreticisine göre, Demir Kubbe olumsuz hava koşullarında gece gündüz çalışacak ve aynı anda birden fazla tehdide yanıt verebilecek.