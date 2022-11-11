Dendias, Türkiye'deki seçimlere dikkat çekti: Seçimlerden sonra sorunları çözebiliriz
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tek ihtilaf konusunun deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu öne sürdü.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Bou Habib ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
Nikos Dendias, Libya'da "yeni bir hükümetin seçilmesinin" ardından Yunanistan'ın Libya ile münhasır ekonomik bölgelerin (MEB) sınırlarının belirlenmesini "dört gözle" beklediğini söyledi.
Dendias, "Bu, başka bir istikrar üçgeni yaratacaktır: Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Mısır, Libya... Ve bu örneğin komşu Türkiye'ye de genişletilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile tek ihtilafın deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu ileri süren Dendias, "Türkiye'deki seçimlerden sonra, Türkiye ile olan tek ikili anlaşmazlığımızı her zaman Uluslararası Deniz Hukuku temelinde müzakere edebileceğimizi umuyoruz" dedi.
Dendias, Türkiye'nin "provokasyon peşinde koşarak, uluslararası hukukla hiçbir ilgisi olmayan pozisyonları dayatmaya çalışarak, Türk hükümeti ile Trablus hükümeti arasındaki son geçersiz, yasadışı, var olmayan hidrokarbon kullanım mutabakatı gibi coğrafyayı ve basit sağduyuyu göz ardı eden çözümler arayarak" tam tersi yönde hareket ettiğini ileri sürdü.
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