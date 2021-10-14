Dendias’tan ABD ziyareti

14 Ekim 2021 Perşembe, 02:15

İki günlük temaslarında, ABD-Yunan Stratejik Diyalog toplantılarına katılacak olan Dendias’ın ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile anlaşmayı imzalaması da bekleniyor. Anlaşma Ankara’nın Atina ve Washington’la ilişkilerde gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi. Bugüne kadar her yıl yapılan protokol, ilk kez beş yıllığına yenilenecek. Yunan basını, Dendias’ın Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el Nahyan ve İsrail Dışişleri Bakanı Yaid Lapid ile de bir araya geleceğini öne sürdü.

‘İŞBİRLİĞİNDEN MEMNUNUZ’

Öte yandan Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Yunanistan’ın Fransa ile imzaladığı anlaşmaya yönelik devlet televizyonu ERT’ye verdiği demeçte, “NATO müttefikleri arasındaki işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını” söyledi.

Habere göre Lungescu, “Önemli olan birlikte çalışabilmemiz için anlaşmanın uyumlu olması” ifadelerini kullandı. Türkiye’yi ise Rus hava savunma sistemi S-400 alımı nedeniyle eleştirdiği belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Atina ile anlaşmanın imza töreninde yaptığı açıklamada, “Avrupa’nın stratejik özerkliğine giden yolda cesur bir ilk adım” değerlerdirmesinde bulunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Avrupa’nın savunma alanında bağımsızlaşma çabalarının ittifakı zayıflatacağı ve Avrupa’yı böleceği uyarısı yapmıştı. NATO’ya paralel olarak kurulacak bir Avrupa savunma mekanizmasının Atlantik ittifakını zayıflatma ve bölme riski taşıdığını söylemişti.

