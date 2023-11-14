Deniz Berktay ile Kuzeyden Notlar: Bu kış hareketli geçecek
Ukrayna’daki savaşın 1. Dünya Savaşı’nın siper savaşlarına benzemeye başladığını, Ukrayna Başkomutanı Zalujni de söylüyor. Zalujni, iki hafta kadar önce The Economist dergisine verdiği demeçte, savaşın çıkmaza girdiğini ve 1. Dünya Savaşı’nın siper savaşlarını andırdığını söylemiş, bu sözleri Ukrayna’da epey yankı uyandırmıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Jovkva, askeri yetkililerin, cephede olanları kamuoyuna yansıtmaması gerektiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise birkaç gün sonra cephedeki durumun satrançtaki tabirle “pata girdiğinin” doğru olmadığını söyleyerek Zalujni’yi yalanladı. Bu atışma, devletin zirvesinde, özellikle askerlerle sivil idareciler arasında var olan sürtüşmeyi de ortaya çıkardı.
GÖZLER TAARUZLARDA
Ukrayna, Rusya işgalindeki toprakları ele geçirmek üzere 4 Haziran’da bir karşı taarruz başlattığını açıklamıştı. Ancak, aradan 5 aydan fazla zaman geçmesine rağmen Ukrayna ordusu sadece 15 kilometre kadar ilerleyebildi. Ruslarsa, Donetsk ilinin Andiyevka ilçesini ele geçirmeye çalışıyor. Rusların da orada kayda değer bir ilerlemesinin olduğunu söyleyemeyiz. Son dönemde önemli sayılabilecek bir gelişme, Ukrayna ordusunun, Herson ilinde Dinyeper Nehri’nin doğusunda önemli köprübaşları tutması oldu. Bilindiği üzere geçen yılın 11 Kasım’ından beri Herson ilinde Dinyeper Nehri’nin batı yakası Kiev’in denetimine geçerken nehrin doğu yakası, Rus işgalinde kalmaya devam etmiş, böylelikle bir doğal sınır oluşmuştu. Ukrayna kuvvetlerinin şimdi nehrin doğu yakasında elde ettikleri köprü başlarını genişlettikleri belirtiliyor. Fakat oradaki ilerleme de nehirden itibaren sadece 2 kilometre. Üstelik yağmur mevsimi başladı. Bu ortamda iki tarafın da taarruzları nasıl devam edeceği belli değil.
NATO’DA SÖYLEM DEĞİŞTİ
Ukrayna’nın bu savaşı sürdürebilmesi, Batı’dan gelecek desteğe bağlı. Batılı yetkililer, bir taraftan, Kiev’e desteğin süreceğini söylüyor. Örneğin, dünkü AB Dışişleri Bakanları toplantısının ana gündem maddesinin Ukrayna olduğu açıklanmıştı. Ne var ki ABD Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna’ya desteğe devam edeceklerini ancak bunun azalacağını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Batı’nın Ukrayna’ya ihtiyacı olan silahları hemen vermesi gerektiğini söylerken “O zaman Ukrayna’nın yarın müzakerelerde eli daha güçlü olur” dedi. Her ne kadar Stoltenberg, bunu yardımların artması konusunda söylese de Ukrayna’nın müzakerelere başlaması konusunu telaffuz etmesi, Batı’da “Yeter artık. Ukrayna, Rusya’yla bir şekilde anlaşsın” diyenlerin daha güçlendiğini gösteriyor. Yoksa yakın zamanlara kadar Stoltenberg, müzakere türü ifadeleri gündeme getirmezdi.
Bu gelişmeler, Ukrayna savaşının tahmin edilenden daha erken bitme ihtimaline işaret ediyor. Bu kış, hareketli olacak.
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