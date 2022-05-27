Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Donbas’ta kritik günler

27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Şimdi Rusya, Ukrayna’ın başka bölgelerinden çekerek buraya yığdığı kuvvetlerle, Donbas’ın büyük bölümünü ele geçirdi. Lugansk Valisi Sergey Gayday, kentin yüzde 95’inin Ruslar’ın eline geçtiğini ve bölgede durumun “çok kötü” olduğunu ifade etti. Ruslar, Donbas’taki Ukrayna ordusunu kuşatmaya çalışıyorlar. Lugansk valisi, özellikle Severodonetsk ilçesinde durumun kritik olduğunu, burasının birkaç gün içinde düşebileceğini, fakat hafta sonuna kadar dayanırsa, durumun toparlanabileceğini söylüyor. Öte yandan, Ukrayna’nın Batı’dan beklediği silah desteği de tamamen sağlanabilmiş değil. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Batılı ülkeleri özelllikle de Almanya’yı silah sevkıyatını aksatmakla suçladı. Batı’dan silah sevkıyatının aksaması, Ukrayna’nın savaşa yönelik beklentilerinin de düşmesine neden olmakta.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitri Peskov da Ukrayna’yla anlaşma yapılabilmesi için, Kiev’in “fiili durumu kabul etmesi” gerektiğini söyledi. Peskov, bunun toprak vermek değil, fiili durumu kabul etmekten ibaret olduğunu savundu. Bu sözlerin, Ukrayna’yı, Kırım’ı Rus toprağı olarak tanımaya zorlamaktan vazgeçip onun Kırım’daki Rus denetimine karşı çıkmamasına razı olmasını istemek anlamına gelip gelmediği belirsizliğini koruyor. Diğer taraftan Putin, şubat ayından bu yana tamamen veya büyük ölçüde işgal etmiş olduğu Ukrayna’nın Herson ve Zaporijya kentlerindeki Ukrayna vatandaşlarına, Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran düzenlemeye imza attı. Bu durum, Rusya’nın bu bölgeleri müzakere esnasında da vermeye hazır olmadığını gösteriyor.