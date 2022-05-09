Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Gözler, Moskova’da

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Anlaşmanın imzalandığı an, Orta Avrupa saatine göre 8 Mayıs’a, Moskova saatine göreyse 9 Mayıs’a denk geldiği için, bugün Batı ve Orta Avrupa ülkeleri 8 Mayıs gününü bayram günü olarak kabul edilirken Rusya ve diğer eski Sovyet ülkelerinin çoğu 9 Mayıs’ı bayram olarak kutlar.

Ukrayna’da bu bayram vesilesiyle Rusya yanlısı grupların provokasyon yapmasından çekinildiği için Ukrayna yönetimi, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Rus yanlısı eğilimlerin güçlü olduğu Zaporijya ve Odessa kentlerinde ise 8 Mayıs akşamından 10 Mayıs sabahına kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Rusya’nın kendisini Sovyetler Birliği’nin tek vârisi olarak görmesine karşılık Ukrayna yönetimi, Rusya’nın bu bayramı sahiplenemeyeceği iddiasını ortaya attı. Ukrayna yönetiminin resmi bayram sloganı, “Nazistleri (Nazileri) yendik, raşistleri de (Rus ile faşist kelimelerinin birleşimi) yeneceğiz” oldu. Ukrayna yönetimi, Rusya’nın bu savaşta işlediği suçların Nazilerin işlediği suçlara benzer olduğunu savunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Zafer Günü nedeniyle Kiev yakınlarında Rus saldırısı sonucunda ağır hasar gören Borodianka kasabasında yaptığı konuşmada, Nazilerin ve Rusların yol açtığı yıkımın bir daha asla tekrar etmemesi gerektiğini ifade etti.

Nazilerle Rusların özdeşleştirilmesi üzerine kurulu olan propaganda da ABD’nin etkili olduğu görülüyor. Nitekim, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya sınırsız silah ve malzeme yardımı verilmesini öngören ve İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin Nazilere karşı Sovyetler Birliği’ne yaptığı yardım programıyla aynı adı taşıyan “kiralama ve ödünç verme” programını, 9 Mayıs’ta imzalamaya hazırlanıyor.

Öte yandan bütün dikkatler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çevrilmiş durumda. Rusya’da Sovyetler Birliği döneminden beri önemli icraatları önemli tarihlere denk getirme alışkanlığı olduğu için bugün Putin’in, ya Donbas bölgesindeki ayrılıkçı yönetimleri ilhak etme ya da Ukrayna’ya yönelik genel savaş ilanı gibi radikal bir adım atması bekleniyor. Dünya, en gergin 9 Mayıs kutlamalarına sahne oluyor.