Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Kiev hükümeti zorda
Ukrayna yönetiminden yapılan son açıklamalar yönetime birkaç hafta önce egemen olan iyimser havanın yerini endişeye bıraktığını gösteriyor.
Savaşın gidişatı ve Ukrayna ordusunun başarıları konusunda bu zamana kadar sürekli en iyimser açıklamaları yapan ve bu nedenle bir süre sonra inandırıcılığı sorgulanmaya başlanan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Ukrayna ordusu içinde görüş ayrılıklarının ortaya çıktığını, askerlerin bir bölümünün savaşı erken bitirme yanlısı olduğunu, bir bölümünün savaşı sonuna kadar sürdürme niyetinde olduğunu kaydetti.
Propaganda konusundaki en etkili isimden gelen bu açıklama, basında hayretle karşılandı. Arestoviç ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden’ın 9 Mayıs’ta imzaladığı ve Ukrayna’ya sınırsız şekilde silah ve yardım malzemesi verilmesinin önünü açan “kiralama ve ödünç verme” programı çerçevesindeki silahların Ukrayna’ya iki üç hafta içinde ulaşmasının beklendiğini, bu yardımın Ukrayna’ya ulaşmasından sonra savaşın gidişinde değişiklik beklenebileceğini dile getirdi. Öte yandan, Ukrayna ordusundaki malzeme ve silah eksikliği kendisini giderek hissettiriyor. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rusya’nın işgal ettiği Herdon’a yönelik olarak geçen hafta başlattıkları karşı saldırı, söz konusu eksiklikler nedeniyle Rus ordusu tarafından durduruldu. Diğer taraftan Rus ordusu, Luhansk’ta Ukrayna yönetimindeki son yönetim birimi olan Severodonetsk ilçesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Luhansk Valisi Sergey Gayday’ın Severpdonetsk ilçesinin Rusların eline geçmesinin savaşın genel gidişi açısından felaket olmayacağını söylemesi de Severpdonetsk taraflarından tamamen çekilmeye hazırlık olarak değerlendiriliyor. Rus ordusunun Lugansk’ın tamamını ele geçirdikten sonra, yüzde 60’tan fazlasını işgal etmiş olduğu Donestk ve Zaporijya kentlerinin tamamını ele geçirmeye yöneleceği tahmin ediliyor.
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