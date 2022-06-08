Ukrayna'nın tahıl tüccarları birliğinden 'Türkiye güvenli geçiş için kuvvetli değil' yorumu
Ukrayna'nın tahıl tüccarları birliği (UGA) Başkanı Serhiy Ivashchenko, Türkiye'nin Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli geçişini garanti altına alacak kadar kuvvetli olmadığını söyledi.
Kiev'de bugün internet üzerinden gerçekleştirilen tahıl konferansında konuşan Ivashchenko, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarının mayınlardan arındırılmasının en az 2-3 ay süreceğini ve bunun için Türk ve Romen donanmalarının yardımının gerekeceğini ifade etti.
Ivashchenko Karadeniz üzerinden gerçekleştirilecek tahıl ihracatları için bir indirime dair herhangi bir görüşmenin gerçekleştirilmediğini de belirtti.
"ULUSLARARASI DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"
Ukrayna Tahıl Birliği Başkanı Mykola Gorbachov, Londra’da gerçekleştirilen Uluslararası Tahıl Konseyi Konferansı’nda yaptığı açıklamada Rusya’nın Karadeniz limanlarına erişimi kapatmasıyla ülkesinin tahıl ihracatını savaş sonrası AB üzerinden gerçekleştireceğini fakat Romanya Constanta gibi bölgelerdeki kuyruklar nedeniyle nakliyat hızının normalin oldukça altında olduğunu söyledi.
“Bu limanların tamamı yerel ihtiyaçlar için inşa edildi, böylesi çılgın zamanlar için değil” diyen Gorbachov, “Karadeniz limanlarını açmak için uluslararası desteğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın 2022 hasadı sonrası depolama kapasitesinin üstüne çıkması bekleniyor.
Rusya ve Türkiye’den yetkililerin konuyla ilgili bu hafta bir araya gelecek fakat bu görüşmelerin Ukrayna’nın ihracatını hızlandırmak için yeterli olmayacağı değerlendiriliyor.
Gorbachov bu görüşmelere de değinerek, “Rusya Türkiye ile bir anlaşma imzalasa da hiçbir şirketin tahılını yükleyeceğini sanmıyorum. Bizim uluslararası desteğe ve uluslararası garantilere ihtiyacımız var” dedi.
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