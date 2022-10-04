Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Moskova için beklenmedik başarısızlık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın dört ilinin Moskova’ya bağlandığını açıklamasının hemen ertesi günü Kiev kuvvetlerinin Donetsk ilinin Liman ilçesini Ruslardan geri alması, Kremlin açısından beklenmedik bir başarısızlık oldu.

Deniz Berktay
04 Ekim 2022 Salı, 08:04
Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Moskova için beklenmedik başarısızlık
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İsminin çağrıştırdığının aksine deniz kıyısında olmayan Liman ilçesinin Ukraynalılarca geri alınmasının askeri ve siyasi önemi büyük. Birincisi Liman, ulaşım yollarının merkezinde yer alıyor. İkincisi, Liman’ı ele geçirdikten sonra Luhansk ilinde Rusların elindeki ilçeler önünde önemli bir doğal engel kalmıyor. Nitekim Ukrayna ordusu dün de burada ilerleyişini sürdürdü. Siyasi olaraksa bu yenilgi, bu toprakları Rusya’nın parçası ilan eden Putin için tatsız bir sürpriz oldu. 

RUS ORDUSU ELEŞTİRİLİYOR

Ayrıca, Rus birliklerinin Ukrayna’da en güçlü olduğu yer olan Donbass’ta böyle bozguna uğraması ordunun ülke içindeki prestijini sarstı ve Rusya’da şahinler grubu, orduyu eleştiri yağmuruna tutmaya başladı. Rus basınında da başarısızlıklar, açıkça tartışılmaya başlandı. Ancak, Rusya’nın kısmi seferberlik kararının önümüzdeki günlerde etkisini göstermesi bekleniyor. Askeri uzmanlar, ekim ayında çatışmaların şiddetleneceğini söylüyor.


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