Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Savaş rüzgârları eserken
Türkiye, Rusya-Ukrayna çatışmasında en çok etkilenen ve her iki ülkeyle de iyi ilişkileri olan bir ülke olarak tarafları uzlaştırmaya çaba sarf ediyor. İstanbul görüşmelerinde bu konuda epey yol alınmıştı.
Ne var ki aydınlatılmayı bekleyen bazı olaylar sonucunda bu ümitler boşa çıktı. Türk yetkililerin “NATO’da savaşın bitmesini istemeyenler var” derken kimi kastettiği de ABD ve İngiliz Dışişleri bakanları yetkililerinin açıklamalarıyla belli oldu. ABD, II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasına karşı Sovyetler Birliği’ne silah ve malzeme yardımı yapmasını sağlayan kiralama ve ödünç verme programını bu sefer Rusya’ya karşı Ukrayna’yı desteklemek için yürürlüğe koydu. Böylelikle Ukrayna’ya kısa sürede sınırsız silah yardımının önü açıldı.
Eskiden Türkiye’nin arabuluculuk çağrıları Ukrayna’dan olumlu kârlılık görür, Türkiye’nin politikaları burada etkili olurdu. Ancak Türkiye’nin yakın bir gelecekte Putin ile Zelenski’nin görüşmesinin gerçekleşebileceğini söylemesine bu sefer Ukrayna’dan olumsuz yanıt geldi. Müzakerelerdeki Ukrayna heyetinin başkanı Mihaylo Podolyak, “Şu anda biz Türkiye’nin söylediği şekilde bu işi bugün veya yarın yapma imkânını görmüyoruz” dedi. Rusya’nın saldırgan tutumunun dışında, ABD ve İngiltere’nin Ukrayna’ya müdahalesi, yoğun silah sevkıyatına başlamaları ve “Savaşı sonuna kader götürün” şeklinde telkinlerde bulunmaları, Türkiye’nin buradaki ağırlığını azaltmaya başladı.
SİLAH DESTEĞİ
Ukrayna Devlet Başkanı’nın bir diğer danışmanı Aleksey Arestoviç de Ukrayna’nın bu yardımlar sayesinde kısa sürede silah konusunda Rusya’nın önüne geçeceğini, o nedenle bir ay sonra Rusya’ya karşı taarruza geçebileceğini söyledi.
Rusya da işi yokuşa sürmeye başladı. Putin’in bir danışmanı, Rusya’nın ele geçirdiği Ukrayna’nın Herson kentini bu saatten sonra Ukrayna’da kalmayacağını söyleyerek buranın Rusya’ya bağlanması gerektiğini ifade etti. Rusya, amiral gemisinin batırılmasından sonra kendisini tekrar caydırıcı bir ülke olarak göstermeye çalışıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’ın söylediği üzere buraları en azından birkaç hafta sürecek zor bir dönem bekliyor.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Özkan Uğur'dan üzen haber
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- 'Arınç da ikna olmuş' deyip paylaştı
- Bayram öncesi benzine büyük zam!
- Kocabıyık'tan Soylu'ya rest
- Adaylığını o ismin açıklaması bekleniyor!
- Köy kahvesinde 'fişleme'li GBT
- Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili dikkat çeken paylaşım
- Benzine büyük zam yolda!
- 'Evren darbesinde bile yaşanmayan sonuçla karşılaşırız'