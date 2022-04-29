Rusya: ABD'nin bizden Afganistan için aldığı helikopterleri Ukrayna'ya vermesi yasa dışı
Pentagon, Afganistan'a devretmek için Rusya'dan aldığı helikopterleri Ukrayna'ya vereceğini duyurmuştu. Rusya kendi rızası olmadan yapılamayacağını belirttiği bu transferi 'yasa dışı' ilan etti.
Rusya, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Afganistan ordusuna devretmek üzere 2011'de Rusya'dan aldığı Mi-17 helikopterlerini Ukrayna'ya devredeceğini açıklamasına tepki gösterdi. Moskova sözkonusu helikopterlerin üçüncü bir ülkeye transferinin söz konusu olamayacağını, bunun sözleşmeye aykırı ve "yasa dışı" olacağını bildirdi.
Konuya ilişkin Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi tarafından yapılan açıklamada Pentagon sözcüsü John Kirby'nin 13 Nisan'da yaptığı açıklamada Ukrayna'ya 11 adet Mi-17 helikopterinin sağlanmasının planlandığı başka bir askeri yardım paketini duyurduğu hatırlatıldı.
Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi'nin, Pentagon ile 2011'de imzalanan büyük bir sözleşme kapsamında JSC Rosoboronexport tarafından sağlanan helikopterler de dahil olmak üzere Rus (Sovyet) üretimi silah ve askeri teçhizatın Ukrayna'ya veya diğer ülkelere yasa dışı olarak aktarılmasını protesto ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Bu sözleşme ve ilgili son kullanıcı belgesi gereği, bu helikopterlerin Amerika tarafından Afganistan silahlı kuvvetlerine devredilmesi amacıyla satın alındığını ve Afganistan İslam Cumhuriyeti hariç olmak üzere, Rusya Federasyonu'nun rızası olmadan herhangi bir üçüncü ülkeye yeniden ihraç veya transferinin söz konusu olmayacağı belirtilmektedir.
- ABD'nin söz konusu 'Afgan' helikopterlerini Ukrayna'ya tedarik etme konusundaki gönüllü kararı, uluslararası hukukun temellerini ve Rus-Amerikan sözleşme belgelerinin hükümlerini ciddi şekilde ihlal etmektedir.
- Pentagon yetkilileri tarafından ABD'nin, Amerikalılar tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen silahların sonraki hareketi üzerinde fazla kontrole sahip olmadığının tanınması ve bu nedenle üçüncü taraflara kontrolsüz transferlerinin olasılığı, dünyada halihazırda ağırlaşmış olan terör tehdidini yalnızca daha da şiddetlendiriyor.
- Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi, Amerikan tarafının Ukrayna silahlı kuvvetlerini Rus yapımı bu helikopterlerle donatmasının yasa dışı olacağını resmen ilan ediyor.
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