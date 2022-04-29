Rusya: ABD'nin bizden Afganistan için aldığı helikopterleri Ukrayna'ya vermesi yasa dışı

29 Nisan 2022 Cuma, 19:11

Rusya, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Afganistan ordusuna devretmek üzere 2011'de Rusya'dan aldığı Mi-17 helikopterlerini Ukrayna'ya devredeceğini açıklamasına tepki gösterdi. Moskova sözkonusu helikopterlerin üçüncü bir ülkeye transferinin söz konusu olamayacağını, bunun sözleşmeye aykırı ve "yasa dışı" olacağını bildirdi.

Konuya ilişkin Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi tarafından yapılan açıklamada Pentagon sözcüsü John Kirby'nin 13 Nisan'da yaptığı açıklamada Ukrayna'ya 11 adet Mi-17 helikopterinin sağlanmasının planlandığı başka bir askeri yardım paketini duyurduğu hatırlatıldı.

Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi'nin, Pentagon ile 2011'de imzalanan büyük bir sözleşme kapsamında JSC Rosoboronexport tarafından sağlanan helikopterler de dahil olmak üzere Rus (Sovyet) üretimi silah ve askeri teçhizatın Ukrayna'ya veya diğer ülkelere yasa dışı olarak aktarılmasını protesto ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: