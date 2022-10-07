Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna güneyde ilerliyor

07 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu ayın başından beri güneyde Herson yönünde 400 kilometrekare toprağı geri alındığını dile getirdi. Öte yandan, Batılı analizlerde de işaret edildiği üzere Ukrayna ordusu, güney yönünde Rusların asıl direniş hatlarını sarsabilmiş değil. Buna karşılık Ukrayna, ABD’nin vermiş olduğu HIMARS füzeleriyle Dinyeper nehri üzerindeki köprüleri kullanılmaz hale getirdi. Bu nedenle Rusya, Herson’daki kuvvetlerini takviye etmekte zorlukla karşılaşıyor.

Rus uzmanlar, Rus ordusunun Herson ilinin kuzeyindeki ve batısındaki kısmi geri çekilmesini bir zorunluluk olark değerlendiriyor. Rus uzmanlara göre Ukrayna ordusunun bölgedeki Rus birliklerinden sayıca çok üstün hale gelmesi, ellerinde Batı silahlarını bulunması ve bölgedeki istihbarat konusunda Ruslara göre daha üstün durumda olmaları nedeniyle Rusya, ateş hattına yakın noktalarda tamamen kuşatmaya düşmemek için gerideki güvenli mevzilere çekilmek zorunda kalıyor. Rusların önümüzdeki birkaç hafta içinde, bu bölgede biraz daha geri çekilebileceği dile getiriliyor.

KREMLİN ZOR DURUMDA

Rusya’nın Ukrayna’daki dört ili ilhak ettiğini açıklamasının hemen ardından Kiev birliklerinin hızlı bir şekilde ilerleme göstermesi, buraları Moskova’nın bir parçası olduğunu ilan eden Kremlin yönetimini zor durumda bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova’nın bu bölgelerden geçici olarak geri çekildiğini ancak kısa süre içinde buraları geri alacağını ifade ediyor. Öte yandan, Rusya’nın son zamanlarda sahada karşılaştığı başarısızlıklar nedeniyle Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya yönelik tepkiler artıyor. Herson ilindeki Rus işgal yönetiminde vali yardımcısı Kiril Stremousov, Şoygu’nun yerinde bulunan bir subayın intihar etmesi gerektiğini söyledi.

MOSKOVA HAZIRLIK YAPIYOR

Rusya’nın 21 Eylül’de ilan ettiği kısmi seferberliğin etkilerinin ise ancak birkaç ay içinde ortaya çıkabileceği dillendiriliyor. Rus uzmanlar, silah altına alınan askerlerin gerekli eğitimden geçirilip cepheye gönderilmesinin aralık başını bulabileceğini belirtiyor. Rus ordusunun ek kuvvetlerle takviye edilmesi durumunda Moskova’nın güneyde Kırım, kuzeyde ise Rusya’nın Belgorod ili ve Belarus üzerinden saldırıya geçebileceği değerlendiriliyor.