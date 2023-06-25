Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna krizden memnun

Yayınlanma: 25.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.06.2023 - 03:00

Ukrayna, taraflardan birini tutmamakla birlikte, Rus devlet teşkilatında iç çatışmaların başlamasından memnun olduğunu ortaya koyuyor. Bu karışıklığın Ukrayna’nın iki hafta önce başlattığı fakat tıkanma noktasına gelmiş olan karşı taarruzun da önünü açacağı tahmin ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu gelişmenin Rusya’nın zayıflığını gözler önüne serdiğini söylerken Ukrayna İstihbarat Genel İdaresi Başkan Yardmcısı Andriy Yusov da Ukrayna’nın gelişmeleri yakından takip ettiğini, olayların Rusya’nın iç gelişmesi olduğunu dile getirerek Ukrayna’nın taraflardan birini tutmadığı mesajını verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise bu isyanın Rusya’dan korkmanın gereksizliğini gösterdiğini söyleyerek savaşta bu zamana kadar tarafsız kalmış ülkeleri Ukrayna’ya destek vermeye, Ukrayna’ya önceden de destek veren ülkeleri ise Kiev’e daha etkin şekilde silah yardımı yapmaya çağırdı.

Ukraynalı devlet yetkilileri ve uzmanlar, Rusya’da toplumun büyük kısmının Putin’in Ukrayna’ya taarruzuna destek verdiğine işaret ederek Rusya’nın yenilmesinin ancak iç karışıklıklarla ve milliyetçilerin ayaklanması yoluyla olabileceğini söylüyorlardı. Millliyetçi tutumuyla bilinen Wagner kurucusu Yevgeni Prigojin’in Kremlin’e isyan bayrağı açması da bu anlamda büyük bir fırsat olarak görülüyor.