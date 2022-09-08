Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna: Savaş, gelecek yılda sürebilir
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujniy, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın önümüzdeki yıl da devam edebileceğini söyledi.
Zalujniy yaptığı açıklamada, mevcut savaşın hem kapsadığı alan itibarıyla hem de gerek Rus gerekse Ukrayna tarafının asker sayısı ve kullandıkları silahlar itibarıyla yerel bir çatışma niteliğiden çıkarak büyük çaplı bir savaşa dönüştüğünü belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Rusya’nın Ukrayna’nın doğu bölgelerini ele geçirme planından vazgeçmemesi nedeniyle savaşın 2023’te de devam etmesinin mümkün olduğunu kaydetti.
Öte yandan, Ukrayna ordusu, güneyde yürüttüğü harekâta ek olarak kuzeydoğudaki Harkov ilinde de bir karşı taarruza girişti. Ukrayna’nın ikinci büyük kenti olan Harkov’un yakınlarında Rus işgali altındaki Balakleya ilçesine taarruza geçen Ukrayna kuvvetleri, burada Rus askerleriyle çatışmaya girdi. Konuyla ilgili Rusya ve Ukrayna’dan, birbiriyle çelişen haberler geliyor.
GAZPROM REKLAMI
Rus doğalgaz kuruluşu Gazprom’un önceki gün sosyal medya üzeridnen yayımladığı reklam klibi dünyanın gündemine oturdu. Söz konusu klipte, doğalgaz vanasının kapatıldığı ve ardından Avrupa’nın başkentlerinin kışın soğukta nasıl dondukları gösteriliyor ve fonda Rusça olarak “Bu kış uzun olacak” şarkısı çalıyor. Ukrayna’nın da bu kışı nasıl atlatacağı merak ediliyor. Diğer taraftan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın kışı kolayca atlatabilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Rusya’da da bazı uzmanlar Kremlin yönetiminin Avrupa’nın Rus doğalgazına bağımlılığı konusunu abarttığı ve ABD’nin sıvılaştırılmış doğalgaz desteği ve Norveç’in doğalgaz ihracatını artırmasıyla bu kışı Avrupa ülkelerinin bir şekilde atlatabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.
Video Haberler
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- İşte Halkbank'taki o dokuz kişi
- 'Altılı Masa Yavaş’ı aday göstermezse...'
- Erdoğan hangi rakipten çekiniyor?
- İYİ Parti'de istifa
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Fırat ve Laçin arasında darbe tartışması
- 'İYİ Parti'ye tuzak kuruyorlar'