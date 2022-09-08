Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna: Savaş, gelecek yılda sürebilir

08 Eylül 2022 Perşembe, 02:00

Zalujniy yaptığı açıklamada, mevcut savaşın hem kapsadığı alan itibarıyla hem de gerek Rus gerekse Ukrayna tarafının asker sayısı ve kullandıkları silahlar itibarıyla yerel bir çatışma niteliğiden çıkarak büyük çaplı bir savaşa dönüştüğünü belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Rusya’nın Ukrayna’nın doğu bölgelerini ele geçirme planından vazgeçmemesi nedeniyle savaşın 2023’te de devam etmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Ukrayna ordusu, güneyde yürüttüğü harekâta ek olarak kuzeydoğudaki Harkov ilinde de bir karşı taarruza girişti. Ukrayna’nın ikinci büyük kenti olan Harkov’un yakınlarında Rus işgali altındaki Balakleya ilçesine taarruza geçen Ukrayna kuvvetleri, burada Rus askerleriyle çatışmaya girdi. Konuyla ilgili Rusya ve Ukrayna’dan, birbiriyle çelişen haberler geliyor.

GAZPROM REKLAMI

Rus doğalgaz kuruluşu Gazprom’un önceki gün sosyal medya üzeridnen yayımladığı reklam klibi dünyanın gündemine oturdu. Söz konusu klipte, doğalgaz vanasının kapatıldığı ve ardından Avrupa’nın başkentlerinin kışın soğukta nasıl dondukları gösteriliyor ve fonda Rusça olarak “Bu kış uzun olacak” şarkısı çalıyor. Ukrayna’nın da bu kışı nasıl atlatacağı merak ediliyor. Diğer taraftan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın kışı kolayca atlatabilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Rusya’da da bazı uzmanlar Kremlin yönetiminin Avrupa’nın Rus doğalgazına bağımlılığı konusunu abarttığı ve ABD’nin sıvılaştırılmış doğalgaz desteği ve Norveç’in doğalgaz ihracatını artırmasıyla bu kışı Avrupa ülkelerinin bir şekilde atlatabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.