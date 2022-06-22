Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukraynalı mülteciler ve ‘Ukrayna yorgunluğu’

22 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Ukrayna’da 2014 yılında Donbas’ta Rus yanlısı ayrılıkçıların Donetsk ve Lugansk il merkezlerini ele geçirmeleri sonrasında yaklaşık 1 buçuk milyon kişi, Donbas’tan ülkenin başka bölgelerine göç etmiş ve bu yıllarca sürecek ciddi toplumsal ve ekonomik sorunlara neden olmuştu. Bazı göçmenlerin gittikleri batı Ukrayna kentlerinde sorun çıkarması bazı durumlarda da batı Ukrayna’nın milliyetçi eğilimdeki yerli halkının Rusça konuşan bu göçmenleri ayrılıkçı olarak yaftalaması, bazı göçmenlerin organize suç örgütlerine karışması, toplumda ciddi sorunlara neden olmuştu. Şimdiyse 8 milyon iç göçmen var. Bunların neden olacağı sorunlar ise çok daha derin olacak.

4 MİLYON GÖÇ

Öte yandan, 4 milyon civarında Ukraynalı yurtdışına göç etti. Savaşın uzaması bu göçmenlerin yerleştiği Avrupa ülkelerinde de yorgunluğa neden oluyor. Avrupa’daki en Rus karşıtı ülkelerden biri olan ve bu nedenle sürekli Rusya karşısında Ukrayna’yı destekleyen Letonya’da bile İçişleri Bakanı Kristops Eklons, göçmenlerden ötürü ülkede yorgunluğun oluştuğunu söyledi. Eklons, savaşın başlarında herkeste bu savaşın kısa süreceği beklentisinin olduğunu o dönemde Letonyalıların Ukraynalı göçmenleri coşkuyla karşıladıklarını fakat savaşın uzaması üzerine belediyelerin sorunlarla karşılaştığını, göçmenlere destek veren, bağışlar yapan bazı girişimcilerin de desteklerini çekmeye başladıklarını söyledi. Diğer Avrupa ülkelerinden de benzer yönde haberler geliyor. Rusya’nın savaş hedeflerini kısa sürede gerçekleştiremeyince, düşük yoğunluklu olarak savaşı zamana yayıp Avrupa’da görünen “Ukrayna yorgunluğu”nu artırmaya çalıştığı belli oluyor.

KRİTİK HAFTA

Ukrayna’nın doğusunda Lugansk ilinin Severodonetsk ilçesinde Rus kuvvetlerinin ilçenin bütün yerleşim yerlerini işgal ettiği, Ukrayna kuvvetlerinin ise kentin dışındaki sanayi bölgesinde direndiği bildiriliyor. Zelenski, önceki gün yaptığı açıklamada doğudaki çatışmalarda bu haftanın son derece kritik olacağını söylemişti.