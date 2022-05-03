Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Zelenski’nin sözleri ve bölgedeki denge

03 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin önceki gün Yunan televizyonuna Türkiye hakkında söyledikleri, bu zorluğu daha net gösterdi: Zelenski, Yunan devlet televizyon kanalına (ERT) verdiği röportajda, Türkiye’nin Rusya’yla turizm ilişkilerini de kesmesini isteyerek Türkiye’yi çifte standart uygulamakla eleştirdi. Zelenski, “Bir yandan Türkiye, Ukrayna’yı desteklemek için arabulucu rolünü üstleniyor. Diğer yandan da Rus turistler için turizm hazırlıkları yapıyor. Ben, bir devlet başkanı olarak dostane ilişkiler kurmak istiyorum, ama böyle olmaz. Bu, bir çifte standarttır” dedi. Zelenski’nin geçenlerde Yunan Parlamentosu’na yaptığı konuşmada Ukrayna’nın Yunan bağımsızlığındaki rolünden, Filiki Eterya örgütünden bahsetmesi, Yunanistan’a iyi görünme kaygısından ve tarih konusunda yanlış bilgilendirilmiş olmasından kaynaklanabilirdi. Fakat Yunanistan’a bu seferki demecinde söyledikleri, bir politikaya işaret ediyor.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Türkiye, 1991’den bu yana, hem Rusya’yla hem de Ukrayna’yla dengeli ve iyi ilişkiler kurmayı, yürütmeyi başardı. Zaten arabuluculuk rolü için, tarafların ikisiyle de iyi ilişkilere sahip olmak lazım. Türkiye’nin bölgede Rusya’dan sonraki ikinci büyük güç olması, Ukrayna’nın sıcak denizlere ve Ortadoğu’ya açılan yolları üzerinde bulunması, Türkiye’nin Ukrayna nazarındaki önemini artırıyor. Ayrıca, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya ilgi göstermediği dönemlerde, Türkiye, Ukrayna’ya pek çok alanda destek vermişti. İlişkiler bu zeminde olduğu için, iki ülke arasında zaman zaman yaşanan görüş ayrılıkları da polemik konusu yapılmamıştı. Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklemekle birlikte, Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmadı. Ancak, ABD ve İngiltere’nin Karadeniz’de etkisini artırmaya çalışması ve kendi politikalarını Ukrayna’ya dikta ettirmeye çalışmaları, Ukrayna yönetiminin Türkiye’yi ABD politikaları doğrultusunda zorlamasına yol açtı. Karadeniz’de ne ABD’nin ne de Rusya’nın gücünün artması, Türkiye için iyi değil. O nedenle, acil barış, bizim için de şart.