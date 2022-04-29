Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Bindik bir alamete

29 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Dahası, savaş esnasında Rusya’nın sadece 24 Şubat’tan bu yana işgal ettiği yerlerden değil, sekiz yıldan beri elinde bulundurduğu Kırım ve Donbas gibi bölgelerden de çıkartılması gerektiğini dile getirdi. Oysa k, bu zamana kadar Batılı ülkelerin politikası, Ukrayna’daki savaşın durdurulması ve 2014’te Rusya’nın ele geçirdiği Kırım’ın, yaptırımlar yoluyla geri alınmasıydı. Rusya, 2014’te Ukrayna’daki karışıklıklardan yararlanarak, Kırım’ı kendi topraklarına kattığını açıklamış, böylece meseleyi kendisi açısından, geri dönülmez hale getirmişti (yani Putin, Kırım’dan çekilirse, Rusya kamuoyunun gözünde, “vatan toprağını veren kişi” durumuna düşecek).

KIRIM ALGISI

Kırım’ı Rusya açısından hassas hale getiren başka etkenler de var: Rus Karadeniz Filosu, 1700’lerin sonlarından beridir, Kırım’ın Sivastopol Deniz Üssü’nü kullanıyor ve Karadeniz’de hiçbir liman, burası kadar bütün bölgeyi denetleme imkânına sahip değil. Ayrıca, Ruslar, ülke sınırları içindeki Kafkasya’yı kendilerine yabancı hissetseler bile Kırım’ı kendi parçaları gibi görürler (“Rusya haklıdır”, demiyorum kesinlikle fakat oradaki algı bu şekilde). Bunun dışında, Kırım’ın nüfusunun yarıdan fazlasını 2014’ten önce de Ruslar oluşturuyordu, ilhaktan sonra Kırım’a başka Ruslar da yerleştirildi.

Tüm bunlardan ötürü, Kırım Tatar liderlerinden Ukrayna’daki milliyetçilere kadar, Kırım’ın geri alınması konusunda en hassas kesimler bile, Kırım’ın savaşla değil, uzun vadeli yaptırımlar yoluyla geri alınabileceğini savunuyordu. Şimdi İngiltere, Ukrayna’daki milliyetçilerden de daha radikal bir tavırla kılıcını çekiyor ve Ukrayna’yı ortaya sürüyor. Rusya yönetimi, Kırım’ı terk etmemek için, herşeyi, ama herşeyi yapabilir. Savaşın büyümesi, İkinci Dünya Savaşı’ndakine benzer yıkımlara yol açabilir. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Ukrayna’nın kendi ülkesini savunmak için Rusya topraklarında sabotajlar düzenleyebileceğini söyledi. Birkaç gündür Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın yerlerinde patlamalar oluyor ve savaş Rusya’nın içine de yayılıyor. Savaşın Moldova’ya sıçrama ve Romanya’nın müdahale etme riskini dün yazmıştım. Kısacası, her açıdan karamsar bir tablo var.