Deniz Göktaş’ın tutuklanması dünya basınında: Mizah, din ve Erdoğan suçlamaları

Komedyen Deniz Göktaş’ın, YouTube’da yayımlanan stand-up gösterisinin ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanması dış basında gündem oldu.

BBC, Göktaş’ın İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde savcılık tarafından sorgulanmasının ardından mahkemenin tutuklama talebini kabul ettiğini yazdı. Haberde, Göktaş’a “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri alenen aşağılama” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

BBC’ye göre Göktaş, savcılık ifadesinde dini inançlara sahip kişileri incitme amacı taşımadığını söyledi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasını da reddeden Göktaş’ın, gösterisini yaklaşık üç yıldır Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahnelediğini ve “diktatör” ifadesinin Türkiye’de yaygın biçimde tartışılan bir konu olduğunu belirttiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesinde, isim vermeden söz konusu gösteriye atıfta bulunduğu ve dijital platformlarda “mizah adı altında kutsal değerlerle alay edilmesi” eleştirisinin yer aldığı belirtildi.

EURONEWS: HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Euronews, 32 yaşındaki komedyenin yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını yazdı.

Haberde, Göktaş’ın “dini değerleri alenen aşağılama” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

DW: VİDEO SOSYAL MEDYADA YAYILDIKTAN SONRA GÖZALTI GELDİ

Deutsche Welle ise Göktaş’ın yurt dışından Türkiye’ye dönüşünde gözaltına alındığını, sürecin gösterisinden kesitlerin internette yayılması sonrası başladığını aktardı.

DW, söz konusu videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dinle ilgili bölümlerin yer aldığını yazdı.

AP: ŞİKAYETLERİN ARDINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Associated Press, Göktaş’ın gösterisinin internette geniş kitlelere ulaşmasının ardından “dini değerleri aşağıladığı” yönündeki şikâyetler üzerine gözaltına alındığını aktardı.

AP haberinde, Türkiye’de son dönemde ifade özgürlüğüne yönelik baskıların yalnızca siyasetçiler ve gazetecilerle sınırlı kalmadığı, sanat ve eğlence dünyasından isimlerin de soruşturma ve gözaltılarla karşı karşıya kaldığı değerlendirmesine yer verdi.

BLOOMBERG: MİZAH NEDENİYLE TUTUKLAMA

Bloomberg ise gelişmeyi, Göktaş’ın şakalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği ve dini değerlere karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği suçlamalarıyla tutuklandığı şeklinde duyurdu.

Dış basındaki haberlerde Göktaş’ın tutuklanması, Türkiye’de mizah, siyaset, din ve ifade özgürlüğü eksenindeki tartışmaların yeni bir örneği olarak değerlendirildi.