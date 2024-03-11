Deniz kaplumbağası yiyen 9 kişi öldü: Laboratuvar testleri ortaya çıktı

Tanzanya’ya bağlı Zanzibar takımadasında bulunan Pemba Adası’nda deniz kaplumbağası eti yiyen 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:53
Deniz kaplumbağası yiyen 9 kişi öldü: Laboratuvar testleri ortaya çıktı
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Tanzanya’ya bağlı Zanzibar takımadasında deniz kaplumbağaları ölüme neden oldu.

Takımadaya bağlı Pemba Adası’nda enfekte su kaplumbağasının etini yedikten sonra hastaneye kaldırılan 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybederken, 78 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

Pemba Adası’na bağlı Mkoani kasabası sağlık görevlisi Haji Bakari, “Laboratuvar testleri, hastaların tamamının salı günü (geçtiğimiz hafta) kaplumbağa eti yediğini gösteriyor” dedi.

Yetkililer, bölge halkını kaplumbağa eti yemekten kaçınmaya çağırdı.

Pemba Adası’nda 2021 yılında 3 yaşında bir çocuk dahil 7 kişi kaplumbağa eti yedikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti.


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