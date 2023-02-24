Deniz patlıcanının şekil değiştirme özelliği kullanılarak bir robot geliştirildi

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:13

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 13:15

ABD ve Çin'deki bilim insanları, okyanusta yaşayan deniz patlıcanı canlılarının şekil değiştirme özelliklerinden esinlenerek, manyetik alanları kullanarak formunu değiştirebilen ve daha sonra orijinal haline geri dönebilen bir robot geliştirdiler.

Deniz patlıcanının, bir otomatın hapishane parmaklıkları arasından kaymasına yardımcı olabileceği gibi, biyopsi veya bir kişinin vücudundaki yabancı cisimlerin çıkarılması gibi tıbbi prosedürler için de kullanılabileceği bildirildi.

Robotun manyetik faz geçiş maddesinden (MPTM) nasıl yapıldığını anlatan Carnegie Mellon tıp mühendisliği profesörü Carmel Marjidi, "manyetik mikropartiküllerin erime noktası çok düşük bir metal olan galyumun içine gömüldüğünü" açıkladı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEĞE SAHİP"

Marjidi, "Deniz patlıcanı, robotun sertliğini değiştirebiliyor ancak alternatif bir manyetik alan uyguladığımızda bunun yaptığı şey aslında metalin içinde elektrik akımı indüklemek ve bu akım metalin ısınmasına, erimesine ve ardından maddenin akışkan hale gelmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Shape-shifting robot melts itself to escape lab jail https://t.co/1LLiNdb2IO pic.twitter.com/TogTZuHmBS — BBC News (World) (@BBCWorld) February 18, 2023

Marjidi, deniz patlıcanının geliştirilen robotun arkasındaki "yaratıcı güce" dikkat çekerek, "Deniz patlıcanı şekillerini ve aynı zamanda sertliklerini değiştirme konusunda gerçekten olağanüstü bir yeteneğe sahip olan bu yeşil organizmalardır. Oldukça sert bir yapıdan yumuşak ve jöle benzeri bir yapıya geçebiliyorlar. Bu özellikleri mühendislik ürünü bir malzeme sisteminde kopyalamak istedik" dedi.

TIP DÜNYASI'NDA KULLANIM OLANAKLARI

Deniz patlıcanının, tıp dünyasındaki potansiyel kullanımına değinen Marjidi, "Bu çalışmanın temel motivasyonu, insan vücudunda minimal invaziv cerrahi, ilaç dağıtımı, biyopsi yapmak veya örneğin vücuttaki yabancı cisimleri çıkarmak gibi amaçlarla kullanılabilecek malzemeler, temelde yumuşak makineler ve robotik sistemler geliştirmekti" diye konuştu.