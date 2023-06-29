Deniz tuzu tanesinden küçük çantanın fiyatı da tuzlu çıktı: Alıcının görebilmesi için mikroskopla birlikte satıldı

Yayınlanma: 29.06.2023 - 19:55

Güncelleme: 29.06.2023 - 19:56

Fransız lüks çanta markası Louis Vuitton'un markasını simgeleyen LV harflerini taşıyan mikroskobik el çantası müzayedede büyük ilgi gördü. Deniz tuzu tanesinden daha küçük, iğne deliğinden geçebilecek kadar dar olan çanta, Brooklyn merkezli sanat girişimcisi MSCHF tarafından üretildi.

MSCHF, ürünü "Büyük el çantaları, normal el çantaları ve küçük el çantaları vardır, ancak bu çanta minyatürleştirmede son söz" diyerek tanıttı. MSCHF yaptığı açıklamada, "El çantası gibi bir zamanlar işlevsel olan bir nesne giderek küçüldükçe, nesne statüsü tamamen bir marka göstergesi olana kadar giderek daha soyut hale geliyor" dedi.

YANINDA MİKROSKOPLA SATILDI

Alıcısının çantanın tasarımının keyfini çıkarabilmesi için dijital ekrana sahip bir mikroskopla birlikte satılan çanta açık arttırmada 63 bin 750 dolar yani 1 milyon 659 bin 811 Türk lirasına satıldı.

'ÇAKMA'YA İZİN ÇIKMADI

Piyasada fiyatı 3.100 ila 4.300 dolara satılan Louis Vuitton'ın OnTheGo adıyla satılan alışveriş çantasının tasarımına benzeyen ürün, fotopolimer reçineden iki foton polimerleşme ile bir çeşit üç boyutlu yazdırma yöntemi kullanılarak üretildi.

MSCHF "çakma" çantayı üretmek için Louis Vuitton'dan izin almadıklarını belirtti.

MSCHF'nin Yaratım Direktörü, New York Times gazetesine verdiği demeçte "Biz 'izin değil, af dile' ekolündeniz" diye açıkladı.

Bu durumun müzayede sırasında da geçerli olduğunu belirten Kevin Wiesner, müzayede evinin kurucusuna şapka tutkunu olmasından dolayı mikroskopik bir şapka armağan ettiklerini bildirdi.

Çantanın satıldığı Joopiter müzayede evi, Louis Vuitton'un erkek tasarımcısı Pharell Williams tarafından kurulmuştu.