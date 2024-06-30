Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybetti
Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da 4 balıkçı, denizde buldukları şişedeki sıvıyı içtikten sonra hayatını kaybetti. 2 balıkçının ise hayati tehlikesinin devam ettiği ifade ediliyor. Sri Lanka Donanması olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.
Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da bir grup balıkçı, denizde buldukları şişenin içerisindeki sıvıyı içti. Sıvının ne olduğu hala bilinmezken balıkçılardan 4'ü yaşamını yitirdi. 2 balıkçının durumunun kritik olduğu aktarıldı.
Sri Lanka Donanması, balıkçıların şişelerde alkol bulunduğunu düşünerek içtiklerini söyledi. Balıkçıların şişelerden bir kısmını bölgedeki başka meslektaşlarına da verdiği öğrenildi.
Şişenin içeriğindeki sıvıyı araştıran ekipler, bu kişilere de ulaşmaya çalışıyor.
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