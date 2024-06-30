Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul 3. Kez partner oluyor

Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:23

Güncelleme: 30.06.2024 - 11:24

Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul dizi sektörünün en sevilen çiftlerinin başında geliyor. Aynı zamanda iyi arkadaş olan iki yıldız oyuncu, yeni yayın döneminin iddialı ve sürükleyici dizilerinden "Kalpazan"da 3. Kez başrollerde buluşacak. Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği O3 Medya imzalı “Kalpazan”ın yönetmeni Mehmet Ada Öztekin…

Show TV’de yayınlanacak olan dizide Darphane’de çalışan çok saf ve temiz bir memur olan Adem’in kirli sistemin içinde her geçen gün başına gelen olaylar sonrası sahte para basan bir kalpazana dönüşme hikâyesi oldukça etkileyici bir dille ele alınıyor. Dizinin Adem’i için ünlü aktör Timuçin Esen’le, Adem’in eşi Canan için Burçin Terzioğlu ile görüşülüyor.

Dizinin en etkileyici karakteri Adem’in tam zıttı bir kişiliğe sahip kardeşi Kartal rolü için genç kuşağın başarılı ve yakışıklı aktörlerinden Çağlar Ertuğrul imza aşamasında. Kartal’ın yolu dizide polis Ayşe’yle kesişir… Ayşe rolüne ise dizide Deniz Baysal hayat verecek.