Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 10:28
Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu
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Alınan bilgiye göre, Bozcaada'da yaşayan Fügen Er (77), dün öğle saatlerinde denize girmek için adanın güneyinde yer alan Sulubahçe Koyu'na geldi.

Bir süre komşularıyla sohbet eden Er, serinlemek için denize girdi. Saatler sonra Er'in denizden çıkmadığını ve giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, Sulubahçe Koyu'ndaki arama çalışmaları devam ediyor.


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