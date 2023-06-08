Denizde dehşet anları! Köpekbalığı saldırısına uğrayan Rus turist hayatını kaybetti

Mısır'da tatil yapan Rus turist, uğradığı köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının olduğu plaj güvenlik gerekçesiyle kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2023 - 23:15
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Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan Rus turiste köpekbalığı saldırdı. Halk plajında denize giren turist, kıyıdan uzak bir noktada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırıdan kurtulmaya çalışan turist, çevredekilerden çığlık atarak yardım isterken, kimsenin Rus turiste yardım etmediği görüldü. Saldırının ardından güvenlik güçleri köpekbalığını yakalarken, Rus turistin cansız bedeni ise sudan çıkardı.

RUS KONSOLOSLUĞUNDAN AÇIKLAMA

Rusya'nın Hurgada Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Hurgada'da bulunan Rus vatandaşlarının dikkatine. 8 Haziran'da, Hurgada (Dream Beach'te) bir Rus, köpekbalığı saldırısında öldü. Hurgada'daki Rus konsolosluğu, Rus vatandaşının ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunuyor" ifadeleri kullanılarak, Rus turistlerin denize girdiklerinde dikkatli olmaları istendi.

Saldırının olduğu plaj ise güvenlik gerekçesiyle kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Köpekbalığı Mısır rus turist

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