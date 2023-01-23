Muğla kıyılarında köpekbalığı görüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde kıyıya yakın noktada 1 metre uzunluğunda kum veya mavi köpekbalığı olduğu değerlendirilen köpek balığı görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 17:08
Muğla kıyılarında köpekbalığı görüldü
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Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde kıyıya yakın noktada 1 metre uzunluğunda, nesli tehlikeli altında olan ve koruma altındaki kum veya mavi köpekbalığı olduğu tahmin edilen köpek balığı görüldü.

Bölge halkının ilgisini çeken köpek balığını görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kıyıda avlandığı görülen köpek balığının bölgede gezdiği ve daha sonra gözden uzaklaştığı görüldü.


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