Muğla kıyılarında köpekbalığı görüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde kıyıya yakın noktada 1 metre uzunluğunda kum veya mavi köpekbalığı olduğu değerlendirilen köpek balığı görüntülendi.
Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde kıyıya yakın noktada 1 metre uzunluğunda, nesli tehlikeli altında olan ve koruma altındaki kum veya mavi köpekbalığı olduğu tahmin edilen köpek balığı görüldü.
Bölge halkının ilgisini çeken köpek balığını görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Kıyıda avlandığı görülen köpek balığının bölgede gezdiği ve daha sonra gözden uzaklaştığı görüldü.
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