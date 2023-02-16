Depremde ölenler için kilise önünde sala okundu

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:38

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 16:38

Hollanda'da kilise önünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için sala okundu.

Arnhem kentindeki Eusebius Kilisesi'nin önünde Türkiye'de depremlerde hayatını kaybedenler için anma, afetzedeler için dayanışma töreni düzenlendi.

Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch'un da katıldığı törende, depremlerde yaşamını yitirenler için kilisenin önünde sala okundu.

Marcouch, burada yaptığı konuşmada, depremlerden etkilenenler için omuz omuza bir arada toplandıklarını belirterek, bugünden sonra da depremzedelerle dayanışma içerisinde olacaklarını ve onlara yardım etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Törende, kilisenin çanıyla İstiklal Marşı çalınırken, bazı katılımcılar da ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

Rotterdam kentinde Erasmus Köprüsü ve Erasmus Hastanesi, Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Arnhem Belediyesi, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için ülkedeki 11 STK'nin ortaklaşa düzenlediği "Giro555" isimli yardım kampanyasına her bir kişi adına 1 avro olmak üzere toplam 165 bin avro bağışta bulunmuştu.