Belçika Başbakanı De Croo, Suriyeli depremzedelerin Türkiye'de barındırılması gerektiğini savundu

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 22:45

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 22:45

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Türkiye ve Suriye’de yaşanan depremin yeni bir mülteci dalgası yaratmasından endişe ettiğini belirterek, mağdurların Türkiye’de barındırılmalısı gerektiğini savundu.

Alexander De Croo, katıldığı televizyon programında, “Aramızda bir şeylerin kırılmasını önlemek için bu konuda Türkiye ile iyi anlaşmalar yapmalıyız" dedi.

Belçika’nın depremzedeler için getirdiği vize kolaylığına değinen De Croo, bunun zaten ülkesinde bulunan ve şimdi evleri artık orada olmadığı için geri dönemeyen veya yakınları Belçika’da oturma hakkına sahip olanları kapsadığını anımsattı.

Deprem nedeniyle Suriye'de “5,5 milyon insanın artık evsiz kaldığını” vurgulayan De Croo, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun, mümkün olan en kısa sürede barınma sorununa çözüm bulması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE İLE İYİ ANLAŞMALAR YAPILMALI"

Bu konuda AB Komisyonu ile görüştüğünü anlatan De Croo, depremzedelerin de zaten o bölgede kalmak istediğini savundu.

Bölgede ok sayıda mültecinin yaşadığına işaret eden De Croo, Ukraynalı sığınmacılar ve deprem felaketi ile birlikte daha kalabalıklaştığını belirtti.

Başbakan, "Ancak AB de aşırı kalabalık. Bu nedenle Türkiye ile iyi anlaşmalar yapılmalı” diye konuştu.