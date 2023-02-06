Depremin ardından petrol sevkıyatı durduruldu

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. IKBY, Kerkük-Ceyhan boru hattında gerçekleşen petrol sevkıyatının durdurulduğunu bildirdi.

Reuters
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:45
Depremin ardından petrol sevkıyatı durduruldu
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye ve Suriye'de tahribat yaratan depremlerin ardından Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattından sevkıyatı durdurdu.

IKBY doğal kaynaklar bakanlığının resmi açıklamasında, boru hatlarının ayrıntılı incelemesi tamamlandıktan sonra sevkiyatın tekrar başlayacağı belirtildi.

Bugün erken saatlerde Kahramanmaraş-Pazarcık ilçesi merkezli gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde tahribat yaratırken, bölgede en az 1014 kişi hayatını kaybetti. 

Yıkılan çok sayıdaki binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Öte yandan, TSİ 13.25'te Kahramanmaraş merkezli, 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Kerkük Ceyhan petrol sevkıyatı

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