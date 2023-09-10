Depremin vurduğu Fas’ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Fas’ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
Fas’ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
Fas Kraliyet Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, deprem nedeniyle ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği ve 3 günlük ulusal yas ilan edileceği bildirildi.
Açıklamada ayrıca silahlı kuvvetlerin, depremden etkilenen bölgelere temiz içme suyu, gıda malzemeleri, çadır ve battaniye sağlamak için arama-kurtarma ekiplerini görevlendireceği belirtildi.
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