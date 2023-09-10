Depremin vurduğu Fas’ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Yayınlanma: 10.09.2023 - 09:57

Güncelleme: 10.09.2023 - 09:57

Fas’ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Fas Kraliyet Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, deprem nedeniyle ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği ve 3 günlük ulusal yas ilan edileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca silahlı kuvvetlerin, depremden etkilenen bölgelere temiz içme suyu, gıda malzemeleri, çadır ve battaniye sağlamak için arama-kurtarma ekiplerini görevlendireceği belirtildi.