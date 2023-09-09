Son dakika... Fas'tan acı haber! Can kaybı bin 832'ye yükseldi

Son dakika haberi... Fas’taki deprem felaketinde can kaybı bin 305’e, yaralıların sayısı bin 832’ye yükseldi.

İHA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 22:27
Son dakika... Fas'tan acı haber! Can kaybı bin 832'ye yükseldi
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