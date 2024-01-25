Derede mahsur kaldı: 14 saat sonra kurtarıldı

Yayınlanma: 25.01.2024 - 11:58

Güncelleme: 25.01.2024 - 11:58

ABD’nin California eyaletindeki Livermore’da pazartesi günü etkili olan şiddetli yağışla birlikte Del Valle deresinde su seviyesi yükseldi.

Aracıyla derenin üzerindeki yoldan geçmeye çalışan bir kadın, suya kapılarak dereye düştü. Araç ters dönerken, kadın aracın üzerine çıkmayı başardı.

Geceyi aracın üzerinde geçiren kadını ertesi gün bölgede kamp yapan bir kişi fark ederek yetkililere haber verdi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Aracın üzerinde yardım bekleyen kadın, 14 saatin ardından helikopterle kurtarıldı. Hafif yaralı olduğu belirtilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Alameda County İtfaiye Departmanından Cheryl Hurd, kadınınbölgeden sık sık geçiş yaptığını, ancak bu kez yükselen su seviyesini hafife aldığını söyledi.

