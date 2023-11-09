Ders esnasında sınıf çöktü: 2 öğrenci yaralandı

Yayınlanma: 09.11.2023 - 22:27

Güncelleme: 09.11.2023 - 22:27

Tayland'ın Chonburi eyaletinde bir lisede ders esnasında sınıfın zemini çöktü.

Olay sırasında sınıfta bulunan 30 öğrenci çöken zeminle birlikte suya düşerken, kazada iki öğrencinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Bir su kanalının yanında kurulan ve 47 yıllık olduğu öğrenilen okul binası, yaşanan kaza sonrası tamamen boşaltılırken, polis olay yerinde inceleme başlattı.